Сочи может потерять субтропический облик

Во всем виноваты вредоносные насекомые

Заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев сообщил, что в течение нескольких лет в Сочи фиксируется процесс гибели пальм из-за вредоносных бабочек.

"Пальмы с гладкими стволами также поедает долгоносик. Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик - примерно через пять лет", - предупредил спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что для решения проблемы необходимо в том числе уничтожить пальмы-"скелеты", на которых вредители уже оставили свои личинки.

Ранее во вторник стало известно, что у российских самолетов появилась возможность использовать более короткие воздушные трассы, которые позволяют примерно на 30 минут сократить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи.

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