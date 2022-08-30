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Кириенко отметил запрос на героев в обществе

16:35
  • вторник
  • 30 августа 2022

Подрастающему поколению нужны примеры

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов главы государства, что сегодня в обществе есть запрос на героев и личную историю людей.

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"Которые когда-то принимали непростые решения или совершали какие-то прорывы в творчестве, в науке, в технологиях", - уточнил Кириенко (цитата по РИА "Новости").

По его словам, такие люди должны становиться примерами для подрастающего поколения.

Проекты, посвященные выдающимся личностям, получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив, добавил Кириенко.

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