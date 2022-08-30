ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер старший сын Че Гевары

16:57
  • вторник
  • 30 августа 2022

Об этом сообщил президент Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о смерти в возрасте 60 лет Камило Гевары - старшего сына лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары.

Карты "Мир" могут заработать на Кубе к концу 2022 года
"Не хочу умереть в Америке": Оззи Осборн решил покинуть США

"С глубокой болью мы прощаемся с Камило, сыном Че, продвигавшим его идеи в качестве руководителя Центра Че, который хранит часть невероятного наследия его отца", - написал глава государства в соцсетях.

Как уточняет агентство Prensa Latina, Камило Гевара умер в Венесуэле.

Эрнесто Че Гевара был одним из лидеров Кубинской революции (1956-1959). В 1967 году он был захвачен в плен и расстрелян в Боливии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Камило Гевара
Камило Гевара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.