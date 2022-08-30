Умер старший сын Че Гевары

Об этом сообщил президент Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о смерти в возрасте 60 лет Камило Гевары - старшего сына лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары.

"С глубокой болью мы прощаемся с Камило, сыном Че, продвигавшим его идеи в качестве руководителя Центра Че, который хранит часть невероятного наследия его отца", - написал глава государства в соцсетях.

Как уточняет агентство Prensa Latina, Камило Гевара умер в Венесуэле.

Эрнесто Че Гевара был одним из лидеров Кубинской революции (1956-1959). В 1967 году он был захвачен в плен и расстрелян в Боливии.

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