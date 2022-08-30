Туроператоры оценили подорожание путевок за рубеж

Работающие с туроператорами авиакомпании лишились 40% флота

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что из-за "авиационной блокады" стоимость путевок за границу выросла на 50-70%, а на некоторых направлениях - в два раза.

Как уточнил спикер, работающие с туроператорами авиакомпании лишились 40% флота.

"Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях", - добавил Мурадян, которого цитирует РИА "Новости".

В "Интуристе" отметили, что по массовым выездным направлениям, как, например, Анталья, стало меньше городов вылета.

"Нет возможности отправлять туристов прямыми рейсами в страны Карибского бассейна - на Кубу, в Доминикану, Мексику", - заявили также в компании.

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