"Манчестер Юнайтед" купил игрока за 100 млн евро

Контракт рассчитан до 2025 года

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" приобрел у амстердамского "Аякса" нападающего Антони, сообщила пресс-служба нидерландской команды.

Сумма сделки составила 95 млн евро плюс еще 5 млн в виде бонусов. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Прежде чем подписать контракт с манкунианцами, форвард должен пройти медицинский осмотр.

22-летний Антони - бразилец. На его счету 134 матча на взрослом клубном уровне, в которых он забил 31 гол и сделал 27 результативных передач. В составе "Аякса" Антони два раза выиграл чемпионат Нидерландов, в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом Токио.

"Манчестер Юнайтед" после четырех туров идет восьмым в таблице Английской премьер-лиги с шестью очками.

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