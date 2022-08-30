Салюты прогремят на 23 площадках в Москве на День города

Для жителей и гостей столицы пройдут порядка 200 праздничных мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан провести День города на праздничных площадках во всех округах столицы. Отмечается, что салюты прогремят на 23 площадках. Их запустят 10 сентября в 21:00.

"В общей сложности запланировано проведение около 200 крупных праздничных мероприятий: концертов классической и современной музыки, благотворительного фестиваля "Добрая Москва" и других", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В Парке Горького пройдет фестиваль "Город неравнодушных", в "Сокольниках" запланированы выступления духового оркестра, кавер-групп, танцевальное шоу. На ВДНХ горожане и гости столицы смогут посетить фестиваль уличного творчества "Ярко в парке".

"В парке искусств "Музеон" 10 и 11 сентября состоится фестиваль с участием молодых популярных артистов. Впервые праздник, посвященный Дню города, пройдет в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади", - отметили на официальном сайте мэра столицы.

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