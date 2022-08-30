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Боррель: некоторые в ЕС выступают за пересмотр санкций

18:01
  • вторник
  • 30 августа 2022

Союз далек от единства

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о настроениях в Евросоюзе относительно санкций против России из-за ситуации на Украине.

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Боррель счел ситуацию на Украине очень плохой

"ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры будут их обсуждать, их эффективность. Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе", - сказал дипломат (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что позиции позиции стран-членов ЕС по поводу возможного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз различны.

"Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма. Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированный подход к этому вопросу", - уточнил Боррель.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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