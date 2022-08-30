С вершины горы в Италии убрали российский флаг

Крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году

В автономной провинции Тренто на севере Италии волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча, сообщил мэр города Каризоло Артуро Повинелли.

Он уточнил, что крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. Российского триколора там изначально не было, его туда водрузили неизвестные.

"Этот крест - символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - цитирует Повинелли РИА "Новости".

При этом мэр добавил, что подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа, так что установившие флаг должны были обладать серьезной физической подготовкой.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"