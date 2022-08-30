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Басурин заявил, что ДНР творит военную историю

18:40
  • вторник
  • 30 августа 2022

Освобождение территории республики продолжается

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о темпах наступления союзных сил в Донецкой народной республике.

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"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до пяти раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы", - отметил он (цитата по ТАСС).

Как добавил Басурин, силы ДНР "творят военную историю".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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