Басурин заявил, что ДНР творит военную историю

Освобождение территории республики продолжается
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о темпах наступления союзных сил в Донецкой народной республике.
"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до пяти раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы", - отметил он (цитата по ТАСС).
Как добавил Басурин, силы ДНР "творят военную историю".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.
В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"