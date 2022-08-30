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ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы Новой Каховки

22:21
  • вторник
  • 30 августа 2022

Между тем Союзные силы продолжают теснить противника

Более 20 домов получили серьезные повреждения в результате украинского удара по одному из жилых кварталов в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил представитель местной администрации. Погибла женщина. Огонь велся из систем залпового огня HIMARS.

Не прекращаются обстрелы Донецка. Число пострадавших в результате огня ВСУ по Петровскому району достигло шести. Союзные силы России и народных милиций ДНР и ЛНР продолжают теснить противника. За сутки уничтожены десятки единиц техники и более 1200 украинских военнослужащих.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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