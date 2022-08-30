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Тайваньские военные обстреляли китайский беспилотник

22:27
  • вторник
  • 30 августа 2022

Дрон не пострадал

Тайваньские военные во вторник впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику. Прежде в сторону дронов делали предупредительные пуски сигнальных ракет. Беспилотник приближался к одному из небольших островов, подконтрольных Тайбею.
Байден планирует продать Тайваню оружие на

Тайваньские военные во вторник впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику. Прежде в сторону дронов делали предупредительные пуски сигнальных ракет. Беспилотник приближался к одному из небольших островов, подконтрольных Тайбею.

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В сторону аппарата был сделан выстрел, дрон не пострадал и, развернувшись, полетел к материку. Напряжённость в регионе растёт с каждым днём. Это подтвердила глава Тайваня Цай Инвэнь. Сегодня она посетила одну из военных баз.

Цай заявила, что власти острова намерены стимулировать собственное производство военной техники. С этой целью оборонный бюджет на следующий год достигнет рекордной суммы - около 600 миллиардов тайваньских долларов, это почти 20 миллиардов долларов США.

Тайбэй может рассчитывать и на дополнительную помощь Вашингтона. Так, по данным авторитетной американской газеты "Политико", президент Байден намерен вскоре обратиться к Конгрессу за одобрением новых поставок вооружений Тайваню на сумму свыше одного миллиарда долларов.

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