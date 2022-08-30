ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил развитие финансовой системы России

22:31
  • вторник
  • 30 августа 2022

Важно сохранить рабочие места

Меры по восстановлению темпов роста и дальнейшему развитию финансовых рынков России обсудили во вторник на стратегической сессии в правительстве, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин. 
Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики страны

По мнению премьера, в условиях санкций и ограничений, прежде всего, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить устойчивость целых отраслей, сохраняя рабочие места.

Также глава кабмина подчеркнул важность повышения доли международных расчётов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран. Есть и другая альтернатива расчётам в традиционных валютах - это внедрение цифровых активов. Они, по мнению премьера смогут обеспечить бесперебойную оплату поставок по внешнеторговым сделкам.

Также на сессии, где присутствовал и мэр Москвы, обсудили обеспечение технологической независимости и кибербезопасности финансовых организаций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.