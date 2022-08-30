Мишустин обсудил развитие финансовой системы России

Важно сохранить рабочие места

Меры по восстановлению темпов роста и дальнейшему развитию финансовых рынков России обсудили во вторник на стратегической сессии в правительстве, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

По мнению премьера, в условиях санкций и ограничений, прежде всего, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить устойчивость целых отраслей, сохраняя рабочие места.

Также глава кабмина подчеркнул важность повышения доли международных расчётов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран. Есть и другая альтернатива расчётам в традиционных валютах - это внедрение цифровых активов. Они, по мнению премьера смогут обеспечить бесперебойную оплату поставок по внешнеторговым сделкам.

Также на сессии, где присутствовал и мэр Москвы, обсудили обеспечение технологической независимости и кибербезопасности финансовых организаций.

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