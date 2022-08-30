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"Достали своим русофобским кудахтаньем": Медведев о заседании глав МИД ЕС по визам

19:38
  • вторник
  • 30 августа 2022

Европа показывает свое истинное отношение к россиянам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram планы глав МИД Евросоюза обсудить возможность запрета на выдачу россиянами шенгенских виз в рамках очередного пакета санкций.

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"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал зампред Совбеза.

Он добавил, что в случае введения запрета европейцы будут меньше отвлекать "враньем и бредовыми посулами" Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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