В США умер первый пациент с оспой обезьян

Смерть зафиксирована в Техасе

В США зафиксирована первая смерть человека с диагнозом оспа обезьян, передает РИА "Новости".

Уточняется, что произошла она в штате Техас. Умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон. У мужчины был ослабленный иммунитет.

"Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сообщил департамент здравоохранения Техаса.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку, а также - от человека к человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует, как и специфической профилактики.

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