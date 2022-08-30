Германия больше не может поставлять оружие Украине

Запасы бундесвера иссякли

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт высказалась по поводу дальнейшей военной помощи Украине со стороны ФРГ.

"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", - цитирует Ламбрехт издание Spiegel.

Она добавила, что ведомство должно в первую очередь защищать национальные интересы.

Как уточнила министр, она "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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