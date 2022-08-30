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Германия больше не может поставлять оружие Украине

19:50
  • вторник
  • 30 августа 2022

Запасы бундесвера иссякли

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт высказалась по поводу дальнейшей военной помощи Украине со стороны ФРГ.

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"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", - цитирует Ламбрехт издание Spiegel.

Она добавила, что ведомство должно в первую очередь защищать национальные интересы.

Как уточнила министр, она "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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