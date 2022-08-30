ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз заполнил газохранилища на 80%

20:18
  • вторник
  • 30 августа 2022

Европейцы готовятся к тяжелой зиме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%.

Медведев сделал шокирующий прогноз цен на газ в Европе
Швеция призвала включить газ в новый пакет санкций ЕС против России

"Мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - уточнила она (цитата по "Интерфаксу").

Страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах, добавила политик.

Изначальный план Европарламента был в том, чтобы добиться не менее 80% уровня хранения к 1 ноября.

"В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорилось в пресс-релизе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газохранилище
Газохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.