Евросоюз заполнил газохранилища на 80%

Европейцы готовятся к тяжелой зиме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%.

"Мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - уточнила она (цитата по "Интерфаксу").

Страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах, добавила политик.

Изначальный план Европарламента был в том, чтобы добиться не менее 80% уровня хранения к 1 ноября.

"В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорилось в пресс-релизе.

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