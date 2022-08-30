"Газпром" получил рекордную чистую прибыль за полугодие

Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду

В первом полугодии 2022-го "Газпром" получил рекордные 2,5 триллиона рублей чистой прибыли, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

"Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа "Газпром" продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей", - цитирует Садыгова ТАСС.

Он добавил, что после применения корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал дивиденды за полугодие в 51,03 рубля на акцию или 1,208 триллиона рублей в сумме.

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