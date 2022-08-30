ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США обеспокоены участием других стран в российских учениях

21:32
  • вторник
  • 30 августа 2022

С 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022"

В Белом доме сообщили, что США обеспокоены участием других стран в совместных военных учениях с Россией, передает ТАСС.

Минобороны раскрыло подробности об учениях "Восток-2022"
Китай начал новые учения у Тайваня

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС России. Они предусматривают отработку вопросов обеспечения военной безопасности страны и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

Маневры проведут на семи полигонах ВВО. Будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Участие в учениях примут в том числе вооруженные силы Китая и Индии.

Новость дополняется

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.