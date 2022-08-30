США обеспокоены участием других стран в российских учениях

С 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022"

В Белом доме сообщили, что США обеспокоены участием других стран в совместных военных учениях с Россией, передает ТАСС.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС России. Они предусматривают отработку вопросов обеспечения военной безопасности страны и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

Маневры проведут на семи полигонах ВВО. Будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Участие в учениях примут в том числе вооруженные силы Китая и Индии.

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