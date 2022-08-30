МЭР рассказало о развитии экономики до 2030 года

Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры

Министерство экономического развития разработало сценарии развития экономики России до 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В МЭР считают, что рост экономики будет обеспечен за счет прежде всего внутреннего спроса - инвестиционного и потребительского. Реализация выработанных на отраслевых сессиях приоритетных направлений деятельности позволит выйти на необходимые темпы роста.

Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей в экспорте и импорте. Сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года.

Кроме того, важны поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях и обеспечение технологической самостоятельности.

"Отдельный приоритет - цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и ПО", - уточнили в ведомстве.

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