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Умер Михаил Горбачев

23:28
  • вторник
  • 30 августа 2022

Экс-президенту СССР был 91 год

На 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной клинической больницы.

Михаил Горбачев занимал пост президента СССР с марта 1990 по декабрь 1991 года. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Реформировал экономическую и политическую системы СССР. По мнению некоторых историков и экспертов, действия Горбачева привели к развалу Советского Союза в конце 1991 года.

В сентябре 2020 года Горбачев заявлял, что политика советских властей привела и к положительным результатам. В качестве примера он приводил окончание холодной войны, свободу слова и выезда из страны, подписание соглашения о ядерном разоружении, альтернативные выборы и многое другое.

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