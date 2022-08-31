Горбачева похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище

Первый и последний президент СССР скончался на 92-м году жизни

В Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался последний руководитель Советского Союза, первый президент СССР Михаил Горбачёв. Ему был 91 год.

Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье, это было желание самого политика.

Его приход к руководству страной в марте 1985 года миллионы советских граждан восприняли с надеждой. После продолжительного периода правления весьма пожилых лидеров Горбачёв, которому тогда было 54 года, воспринимался как человек молодой, энергичный, обаятельный. Время требовало перемен и Михаил Сергеевич подходил на роль реформатора. Уроженец Ставрополья, в 15 лет сел за штурвал комбайна. Затем учёба на юрфаке МГУ имени Ломоносова, диплом с отличием, партийная работа, руководство Ставропольским краем. Есть образование, опыт, умение управлять.

Но что-то пошло не так. Горбачёв дал людям свободу, но не смог удержать вырвавшиеся наружу деструктивные силы. Он провозгласил курс на реформы, но в бурных спорах побеждали не лучшие идеи. Попытка обновить Советский Союз в 1991 году спровоцировала выступление ГКЧП, а затем и развал Союза. Горбачёв ушёл из политики, он возглавил Фонд социально-экономических исследований.

Документальный фильм "Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен"

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