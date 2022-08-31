Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева

Президент утром направит телеграмму родным и близким экс-президента СССР
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, утром глава государства направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева.
Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы первый и последний президент СССР много болел.
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