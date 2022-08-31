Россияне сменили имена на Джонни Депп и Анджелина Джоли перед свадьбой

Они признались, что сделали это ради пиара

Свадьба года случится буквально через неделю, заявление в ЗАГС подали Джонни Депп и Анджелина Джоли. Здесь нет ошибки, именно так. Именно в ЗАГС, и не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге. Только пират Джек Воробей вздохнул свободно, освободившись от брачных уз с актрисой Эмбер Херд. Судебный процесс едва не нанес смертельный урон его репутации. даже роли перестали предлагать, и снова жениться?

Любовь зла, скажут у нас. Но тут совсем другая история. Отчество Джонни – Евгеньевич. Анджелина – Александровна. Сенсацию разнес сайт kp.ru

Недавно жених был по документам Ректор, невеста Кирпичникова. Но влюбленные из Питера решили воплотить в жизнь мечту миллионов поклонников Деппа и Джоли, судьба им велела вместе быть.

Предложение руки и сердца тогда ещё Игорь сделал тогда ещё Екатерина как раз в разгар процесса, когда бывшая супруга пыталась засудить народного любимца Деппа за пьянки и рукоприкладство. И наши герои решили поменять имена и фамилии, и действительно, получили паспорта. Джонни Евгеньевич Депп поведёт под венец Анджелину Александровну Джоли.

Герои не скрывают, что вся эта затея – чистый пиар. Просто хотелось, чтобы об их любви и их свадьбе узнали все. А вот будущих детей обещали назвать по-нашему - Евой и Дамиром. Ева Джониевна и Дамир Джониевич. Звучит неплохо, по-киношному. Главное, решение вполне взвешенное и обдуманное. А то недавно в Британии поклонник Селин Дион смотрел по телевизору её концерт, да принял на грудь так, что забыл, что вытворял. Через несколько дней ему пришло письмо с подтверждением, что в пьяном угаре он сменил имя с Томас Тодд на Селин Дион.

Но у нас история совсем другая, здоровая. Настоящая история любви. И пусть кто-то скажет, глядя на питерских влюбленных, что в действительности всё не так как на самом деле.

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