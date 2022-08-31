Эксперт о судьбе Тайваня: "Не дай бог, если американский "Титаник" найдет свой китайский айсберг"

Что будет с судьбой острова в этом случае - неизвестно

Тайваньские военные во вторник впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вошел в закрытое воздушное пространство над архипелагом Цзиньмэнь. Прежде в сторону дронов делали предупредительные пуски сигнальных ракет. Глава Тайваня Цай Инвэнь подтвердила, что напряжённость растет каждый день и заявила, что власти острова намерены стимулировать собственное производство военной техники. Одновременно американцы заявили, что продолжат оказывать Тайваню военную помощь, Джо Байден сейчас пытается убедить конгресс выделить на эту программу более миллиарда долларов. Сам Тайбэй намерен увеличить свой военный бюджет до 600 миллиардов тайваньских долларов, а это почти 20 миллиардов долларов США. Кроме того, в Белом доме заявили, что американские боевые корабли и далее будут совершать проходы через Тайваньский пролив. Представитель Китайского посольства в Вашингтоне призывает американских политиков соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить посылать неверные сигналы тайваньским сепаратистским силам.

О ситуации вокруг Тайваня с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Лузянин, профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры востоковедения МГИМО.

— Конфликтная дуга "Украина – Тайвань – Юго-Восточная Азия" сложилась. Американцы думают, что они управляют хаосом. Но на самом деле в азиатской части совершенно точно этот хаос неуправляем будет, если ситуация будет ухудшаться. Фактически вся система безопасности США в Азии держится на старых блоковых подходах.

Транши, визиты американских чиновник – все это фактически взрывает внутритайваньскую ситуацию, которая была более-менее стабильна. С другой стороны, внутрикитайская ситуация. 17 октября будет съезд КПК, полмира будет смотреть. Очевидно, что Си Цзиньпин будет переизбран. Но главное, что внутри китайского настроения усиливается военно-патриотическое, антиамериканское лобби. Пройдет съезд и неизвестно, что будет с судьбой Тайваня.

Что республиканцы, что демократы не понимают, что Тайвань – это не экономика, не военная политика. Это идеология, ментальность Китая. Это его целостность. Они этого не понимают, играют в игру "один Китай – два Китая". И это когда-нибудь закончится. И не дай бог, чтобы вот этот американский "Титаник" нашел свой китайский айсберг. И не дай бог, если они столкнутся.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"