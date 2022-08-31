Российские и мировые политики вспомнили, каким был Михаил Горбачев

Экс-президент СССР скончался 30 августа

Политические и общественные деятели в России и в других странах выражают соболезнования в связи со смертью первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Политик умер в возрасте 91 года во вторник, 30 августа.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева человеком выдающихся взглядов и отметил, что политик нашел в себе смелость признать необходимость реформ в Советском Союзе. Горбачев добился успеха в прекращении гонки вооружений и демократических преобразованиях в стране, подчеркнул Байден.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером, который своими действиями открыл путь к свободной Европе.

Михаил Горбачев сделал больше кого бы то ни было для мирного окончания холодной войны, подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, Горбачев, получив в 1990 году Нобелевскую премию мира, "заметил, что "мир — это не единство в сходстве, а единство в разнообразии".

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал Горбачева, с которым лично встречался, одним из своих героев и другом, а также отметил, что все могут "извлечь уроки из его фантастической жизни".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида высоко оценил вклад Горбачева в дело построения мира без ядерного оружия, а также его важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Кисида напомнил, что Горбачев во время первого визита в Японию в 1991 году посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста президента, в 1992 году, политик побывал в Хиросиме, сообщает РИА Новости.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни, находясь в Центральной клинической больнице. Соболезнования в связи с кончиной политика выразил российский лидер Владимир Путин.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронена его жена Раиса. Дата похорон пока неизвестна.

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