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Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля

08:23
  • среда
  • 31 августа 2022

"Газпром" остановил газопровод на ремонт

Транспортировка газа по трубопроводу "Северный поток" остановилась до 3 сентября для проведения профилактических работ. Это следует из данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
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Пауза необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60.

Ожидается, что после завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, сообщает "Интерфакс".

Приостановка поставок по "Северному потоку" происходит на фоне резкого подорожания газа, что вызывает крайнее беспокойство в Европе. Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что к концу 2022 года цена на газ в Европе достигнет 5 евро за тысячу кубометров.

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