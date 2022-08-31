Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля

"Газпром" остановил газопровод на ремонт

Транспортировка газа по трубопроводу "Северный поток" остановилась до 3 сентября для проведения профилактических работ. Это следует из данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Пауза необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60.

Ожидается, что после завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, сообщает "Интерфакс".

Приостановка поставок по "Северному потоку" происходит на фоне резкого подорожания газа, что вызывает крайнее беспокойство в Европе. Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что к концу 2022 года цена на газ в Европе достигнет 5 евро за тысячу кубометров.

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