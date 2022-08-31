Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева на Запорожскую АЭС

Сроки прибытия миссии на станцию неизвестны

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 31 августа, выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Reuters, автоколонна с инспекторами МАГАТЭ утром 31 августа выехала в сторону Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.

О том, когда именно миссия планирует прибыть на объект, не сообщается. Также неизвестно, когда инспекторы приступят к осмотру ядерного объекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия заинтересована в миссии делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и принимала участие в ее подготовке, Москва открыта к сотрудничеству и взаимодействию.

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