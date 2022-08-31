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NASA назвало дату запуска миссии на Луну

09:16
  • среда
  • 31 августа 2022

Речь идет о беспилотном полете

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне состоится 3 сентября. Об этом рассказал руководитель программы полетов к Луне NASA Майкл Сарафин.

По словам представителя американского управления, окно откроется в 14:17 по времени восточного побережья США (21:17 мск).

Изначально пуск должен был состояться 29 августа, но обнаружилась проблема с утечкой водорода, старт был отложен.

Новой датой запуска сначала называли 2 сентября. Однако прогноз погоды заставил NASA вновь скорректировать график запусков, сообщает ТАСС.

Полет к Луне будет являться беспилотным, а на борту космического корабля Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена. Американские специалисты используют их в том числе для измерения уровня радиации во время полета, чтобы оценить вероятность отправки на Луну астронавтов.

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