Минстрой выступил за списание части россиян долгов по ЖКХ

Делать это предлагают при наличии объективных причин

Министерство строительства и ЖКХ России разработало проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусматривающий списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей.

Такими причинами может стать стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и т. д.

Кроме того, предлагается при наличии уважительной причины для задержки оплаты коммуналки люди, которым положены субсидии, сохранять их. Сейчас при несвоевременной оплате должников лишают льгот, пишут "Известия".

В марте российское правительство приняло решение, что штрафы и пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в России будут рассчитывать, исходя не из действующей ставки Центробанка, а из ее значения, зафиксированного 27 февраля 2022 года. Это было связано с тем, что на фоне резких изменений на финансовых рынках в связи с антироссийским санкциями ЦБ вынужден был поднять ключевую ставку до рекордных 20%.

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