Украинским властям пришлось бы заняться "дерусификацией" полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно декларировал намерение вернуть под контроль Киева Крым, присоединившийся к России в 2014 году. Однако даже если бы украинским властям удалось возвратить утраченный полуостров силой, попытки провести в Крыму "дерусификацию" столкнулись бы с противодействием местного населения. Такое мнение высказал обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Журналист напомнил, что в своей речи в День Независимости Украины Зеленский пообещал, что "украинская армия возьмет Крым". Однако Деттмер поинтересовался, как именно Киев "подойдет к дерусификации", если этот день все же наступит.

В частности, обозреватель задал вопрос, будут ли власти Украины настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни в Крыму, где 65% населения составляют русскоговорящие люди.

По мнению Деттмера, официальному Киеву необходимо не только пытаться одержать победу в боевых действиях против России, но и задуматься о мирной жизни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и "Минска-3" не будет. Политик пообещал "вернуть Крым любым способом, который Украина посчитает правильным", подчеркнув, что для этого Украине не нужно консультироваться с другими странами.

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