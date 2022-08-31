Отец перестройки: чем запомнится Михаил Горбачев

Первый и единственный президент СССР скончался на 92-м году жизни

В Москве на 92-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев - последний генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Владимир Путин глубоко соболезнует и направит телеграмму родным и близким. Похоронят Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой. Дата будет объявлена позднее.

Первый и единственный президент СССР. Это немногое, что можно сказать о Михаиле Горбачёве определенно. Все остальное - клубок противоречий и неоднозначных оценок. Как и сама эпоха, в которую он управлял страной, на тот момент занимавшей одну шестую часть суши планеты.

"Больше деловитости, больше демократизма, больше организованности и дисциплины. И тогда мы сумеем вывести на полный ход перестройку. Придать новые импульсы развивающемуся социализму", - говорил Горбачев в 1987 году.

В 54 года он стал самым молодым генеральным секретарем ЦК КПСС. Советские люди с энтузиазмом восприняли бодрого и энергичного лидера, который говорил с народом на его языке, простом и понятном. А слова "гласность" и "перестройка" очень быстро узнал весь мир. В СССР перестали глушить иностранные радиостанции, а в 90-м году упразднили госцензуру. Но реформы не принесли советским гражданам экономического чуда. Страна стремительно катилась в финансовую пропасть. Зато Горбачёва охотно принимали западные лидеры. И называли его просто Горби. А он считал их друзьями.

"Сейчас мы находимся в новой холодной войне. Он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы положить конец старой. Конечно, ему помогали такие люди, как президент США Рейган, премьер-министр Великобритании Тэтчер, президент Франции Миттеран, канцлер Германии Коль. Но без Горбачева им бы никогда не удалось положить конец холодной войне. Если бы не Горбачев, старая холодная война продолжалась бы, а может быть, и усугубилась", - говорит политолог Уильям Таубман.

Михаил Сергеевич был очень договороспособным. За это его любили там и критиковали здесь. Вот Горбачёв подписывает с Рейганом договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Позже, правда, выяснится, что Советский Союз уничтожил в два раза больше ракет, чем США.

Михаил Горбачёв сыграл одну из ключевых ролей при объединении Германии и падении Берлинской стены, за которыми последовал вывод советских войск с территории ГДР. А затем и изо всех стран, входивших в Организацию Варшавского договора. Уступки завершились ликвидацией социалистической системы в Восточной Европе и утратой влияния СССР на этих территориях. Взамен советское руководство получило лишь устные обещания о нерасширении НАТО на восток. Пример откровенного вероломства со стороны так называемых западных партнеров. А ведь еще был сговор США с Саудовской Аравией, чтобы опустить цены на нефть и подорвать СССР не только политически, но и экономически. Попытка обновить Советский Союз в 1991-м спровоцировала ГКЧП, а затем и развал страны.

"Союз - это драма моя. Как я думаю, и драма всего содружества. За моей спиной шло предательство, за моей спиной все делалось", - говорит Горбачев.

Так называемый парад суверенитетов привел к отставке Горбачёва. После выхода республик из состава СССР страны, которой он руководил, попросту не стало, несмотря на итоги общесоюзного референдума о сохранении страны. Получилось все так, как планировали США.

Последние несколько лет Михаил Горбачев страдал от болезни почек и проходил гемодиализ. Как только стало известно о его кончине, последовала незамедлительная реакция западных лидеров. Отметились все: от Байдена до евробюрократов.

"Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - заявил президент США Джо Байден.

"Михаил Горбачёв как никто другой повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Да покоится он с миром", - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Михаил Горбачёв был лидером, вызывающим доверие и уважение. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы никогда не забудем. Покойся с миром, Михаил Горбачёв", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище. Рядом с супругой Раисой Максимовной.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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