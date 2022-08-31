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В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации

08:38
  • среда
  • 31 августа 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Старший прапорщик Александр Булгаков со своим взводом, продвигаясь по городу, обнаружил огневые точки противника и атаковал их. Несмотря на минометный обстрел со стороны боевиков, две вражеских бронемашины и 10 радикалов были уничтожены.

Прапорщик Владимир Амехин в составе группы российских десантников оборонял наши позиции. Под массированным огнем неприятеля он сумел вынести с поля боя тяжелораненого товарища, а позже выявил засаду украинских диверсантов и лично ликвидировал 5 из них, остальные отступили.

Рядовой Даниил Соколов, наблюдая с блокпоста за прилегающей местностью, увидел БМП противника и поразил вражескую бронемашину противотанковой управляемой ракетой. Получив ранение в ходе боя, Даниил продержался до прибытия наших основных сил.

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