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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

08:31
  • среда
  • 31 августа 2022

Полеты выполняются на предельно малой высоте

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25. Летчики штурмовой авиации группировки "Восток" нанесли сокрушительные удары по военным объектам ВСУ. Действуют парами на малых высотах, при выполнении заданий экипажи страхуют друг друга. Чтобы не дать ни единого шанса вражеским ПВО, "Грачи", так называют Су-25, отстреливают тепловые ловушки и производят противоракетное маневрирование. В результате замаскированные позиции радикалов стерты с лица земли.

"Выполняли задачу по поражению опорного пункта и живой силы противника, также скопления техники  противника. Полеты выполняем на предельно малой высоте, выполняем пуск неуправляемых ракет, после этого разворачиваемся на аэродром и производим посадку", - рассказывает летчик Николай.

 

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