Джо Байден перепутал тексты Конституции и Декларации независимости

Американский лидер быстро спохватился

Президент США Джо Байден очередной раз оказался в неловком положении. Во время выступления в штате Пенсильвания он перепутал Конституцию и Декларацию Независимости.

"Мы народ", — так начинается наша Конституция…", - начал американский лидер, но потом все-таки уточнил, что это преамбула другого главного документа страны. Трансляция велась на сайте Белого дома. Нынешний хозяин Овального кабинета на публике нередко допускает ляпы, их уже прозвали "байдонизмами".

Сегодня стало известно, что республиканцы готовятся объявить импичмент нынешнему президенту в ноябре после промежуточных выборов в Конгресс. В вину Байдену вменяют ситуацию с ковидом, провал миграционной политики и поспешное бегство американских войск из Афганистана. Республиканцам осталось только получить большинство в Конгрессе, что сделать не так-то просто.

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