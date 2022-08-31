Глава МАГАТЭ раскрыл детали миссии на Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси лично возглавляет миссию

Миссия Международного агентства по атомной энергии планирует провести на Запорожской АЭС несколько дней. Об этом в среду, 31 августа, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси, который лично возглавляет миссию, заявил, что ей предстоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию на объекте и помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.

Миссия МАГАТЭ смогла получить гарантии от сторон конфликта на Украине, подчеркнул Гросси. По его словам, безопасность инспекторов гарантировали представители и России, и Украины, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ уже выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС. Подробности при этом не уточнялись.

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