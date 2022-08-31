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На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии

10:17
  • среда
  • 31 августа 2022

Ей грозит штраф

Российскую актрису Кристину Асмус заподозрили в дискредитации ВС России и завели на нее дело.

Информация появилась в картотеке Тверского суда Москвы. Артистка стала фигуранткой дела по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП - дискредитация Вооруженных Сил России. Асмус грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Что именно стало поводом для заявления, не уточняется, передает StarHit.

Ранее по аналогичной статье оштрафовали лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Артист решил оспорить решение суда.

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