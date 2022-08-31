Шольц заявил об эффективности санкций против России

По мнению канцлера ФРГ, рестрикции "удивили Путина"

Западные санкции в отношении России эффективны и правильны, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Как отметил политик в интервью газете Magdeburger Volksstimme, рестрикции — это важное средство давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт, поскольку страна оказалась "отрезана от мирового технологического прогресса".

По мнению Шольца, "сильный и единый ответ Европы" на этот конфликт "удивил Путина", который не ожидал такого. Речи о выходе Германии из негласной западной коалиции, реализующей антироссийские санкции, и быть не может, подчеркнул канцлер.

Политик выразил убежденность в том, что чем дольше просуществуют антироссийские рестрикции, тем больший ущерб будет нанесен России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые члены Евросоюза выступали за пересмотр санкций. Однако чиновник выразил мнение, "что министры в целом на это настроены, что санкции останутся в силе".

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