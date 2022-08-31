Появились подробности о похоронах Горбачева

Политик умер 30 августа

Похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом в среду, 31 августа, рассказали два информированных источника.

По словам собеседников "Интерфакс", организация государственных похорон Михаила Горбачева не планируется. Официальные комментарии по этому вопросу пока не поступали.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни, находясь в Центральной клинической больнице. Соболезнования в связи с кончиной политика выразил российский лидер Владимир Путин.

В "Горбачев-фонде", который основал экс-президент СССР, ранее рассказали, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, где упокоилась его жена Раиса. Дата похорон пока неизвестна.

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