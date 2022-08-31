Площадь ивановских лесных пожаров выросла вдвое

Площадь лесных пожаров в Ивановской области выросла за сутки на 1,1 тысячи гектаров.

Пройденная огнем территория теперь составляет 2,5 тысячи гектаров, сообщили ТАСС среду в экстренных службах.

В настоящее время в регионе действует один крупный лесной пожар и два, которые были ранее локализованы.

Тем временем площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 60 гектаров. С начала возгораний огнем пройдена территория в 22,18 тысячи гектаров.

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