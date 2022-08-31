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Нидерланды и Бельгия отказались поддержать тотальные визовые запреты для россиян

11:23
  • среда
  • 31 августа 2022

В ЕС обсуждают идею прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России

Визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Такое мнение высказал в среду, 31 августа, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Европа не хочет радикальных ограничений в выдаче виз россиянам

Нидерландский министр подчеркнул, что контакты между людьми важны, поэтому ограничение выдачи виз для всех россиян "не является хорошей идеей". 

Хукстра уточнил, что в первую очередь в ЕС рассматривают визовые меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками, сообщает ТАСС.

Похожее мнение высказал министр иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных учреждений культуры Аджа Лябиб. По его словам, меры должны быть направлены против конкретных персон, поддерживающих "несправедливую" спецоперацию России на Украине, а также тех, кто пытается обойти введенные нами экономические санкции.

31 августа министры иностранных дел стран-членов ЕС встретятся в Праге, в том числе для обсуждения темы визовых ограничений и запретов для россиян. По мнению западных СМИ, запретить предоставление россиянам виз полностью не удастся, придется ограничиться замедлением процесса выдачи и повышением визовых сборов.

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