МИД надеется, что миссия МАГАТЭ поможет остановить "ядерный шантаж Киева"

Делегация уже выехала из Киева

Сегодня на Запорожской атомной электростанции ожидают миссию МАГАТЭ. Делегация уже выехала из Киева. Москва рассчитывает, что визит инспекторов поможет остановить ядерный шантаж со стороны Украины, сообщили в нашем МИДе. Только за сутки националисты обстреляли Энергодар и АЭС более 60 раз.

Около 7 утра по московскому времени представители миссии МАГАТЭ занимают места в автомобилях. В голове колонны - машины сотрудников ООН, они курируют вопросы логистики и безопасности. В составе делегации - 14 экспертов по атомной энергетике из Италии, Китая, Мексики, Сербии, Франции и еще нескольких стран. Представителей США и Великобритании нет.

"Сегодня очень важный день. Мы наконец-то направляемся на Запорожскую атомную электростанцию после шести месяцев напряженных усилий. Как вы знаете, перед нами стоит очень важная задача: оценить реальную ситуацию и помочь её стабилизировать, насколько это будет в наших силах. Мы проведём там несколько дней", - заявил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси отметил, что получил чёткие гарантии безопасности со стороны Москвы и Киева. Тем не менее, за прошедшие сутки по крупнейшей в Европе станции и Энергодару украинская сторона нанесла более 60 ударов из артиллерии и с беспилотников. Горожане накануне начали сбор подписей под обращением к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы.

— Думаю, что-то изменится. Подумают, что это органы, которые могут поднять эти вопросы, чтобы не обстреливали ни атомную, ни мирных жителей. Потому что здесь ничего такого стратегического, военного нет.

— Наши люди разделились на два лагеря. Кто-то верит, что что-то изменится, а кто-то чисто улыбается, потому что ничего это не даст. Потому что был уже горький опыт ОБСЕ в Донецке. А результатов... Но мы надеемся, что мы хотя бы будем спать спокойно.

Режим Зеленского дошел до ситуации, когда использует станцию в качестве инструмента шантажа, отметила представитель российского МИД. Мария Захарова назвала "опасной игрой" бездействие европейских стран в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Те орудия и те боеприпасы, которые они поставляют киевскому режиму, не используются ли ими, представителями киевского режима, для обстрела Запорожской атомной электростанции. Они даже не задают этих вопросов, они даже не рассуждают на эту тему, что возможно, если трагедия произойдет, она произойдёт просто потому, что будут использованы боеприпасы и вооружения, которые были поставлены западными либеральными режимами", - заявила Захарова.

В самом Международном агентстве по атомной энергии заранее сообщили, что инспекторы займутся на станции изучением ядерной безопасности, но не политическими и военными вопросами.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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