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Союзные войска успешно отбивают атаки противника

11:51
  • среда
  • 31 августа 2022

ВСУ не прекращает обстрелы населенных пунктов

ВСУ не прекращают обстрелы населённых пунктов Донбасса. Бьют по Донецку, Горловке и Макеевке. В ДНР за сутки погибли два мирных жителя, ещё 10 получили ранения. Союзные войска успешно отбивают атаки противника и развивают наступление.

Звено штурмовиков с полным боекомплектом резко набирает высоту. Самолеты ложатся на боевой курс. В прицеле - опорный пункт, пехота и техника националистов. Сегодня авиация непрерывно работает по всем фронтам. От Харьковской области на севере, до Херсонской на юге – это направления, на которых ВСУ попытались идти на прорыв или контратаковать.

Под Донецком догорают сожженные танки радикалов. А под Константиновкой ликвидированы более ста иностранных наемников и боевиков из группировки "Кракен".

Результат контратаки на позиции российских войск под Херсоном - это если не полный разгром частей ВСУ, то, как минимум, ликвидация основных сил на этом участке. Но потери Зеленского не волнуют. Запад требует хоть каких-то успехов. Поэтому не исключено, что уже сегодня националисты попытаются перейти в наступление под Изюмом. По крайне мере, именно здесь разведка заметила скопление техники националистов. И формирование нового плацдарма.

Впрочем, говорят военные, любое продвижение ВСУ будет иметь для Киева в лучшем случае лишь местечковый успех. Линия обороны российских войск и ополчения сегодня хорошо укреплена. А на передовые и в тыл переброшены крупные резервы артиллерии и бронетехники.

Только в этом бою артиллеристы уничтожили точку ПВО и десять машин с боеприпасами. В том числе к американским гаубицам М-777. В районах Благодатного и Сулиговки российские подразделения расширили зону контроля. Заняли леса и выдавливают националистов плотным огнем бронетехники. Танки от нападений диверсионных групп прикрывают росгвардейцы.

А вот что сейчас творится на позициях ВСУ (см. видео). Одним точным попаданием, ополченцы накрыли дом, где прятались националисты. Высокий боевой дух, о котором каждый день рассказывает киевская пропаганда, улетучился моментально.

В окопах ситуация не лучше. Минометчики ведут по переднему краю настолько плотный огонь, что не дают радикалам и головы поднять. Реакция на попадание по опорному пункту - боевики бегут прямо через окна. Возможно, кого-то порадует высокотехнологичная разработка нацистов - пулемет на крыше старого "Запорожца". Правда, стреляют не по ополченцам, а куда-то в поле.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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