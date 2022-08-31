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Фонд "Круг добра" за полтора года помог 4 тысячам детей

11:51
  • среда
  • 31 августа 2022

У всех подопечных - тяжёлые и редкие заболевания

За полтора года почти четыре тысячи детей получили дорогостоящие лекарства благодаря президентскому фонду "Круг добра". Для них это шанс на выздоровление и нормальную жизнь. У всех подопечных - тяжёлые и редкие заболевания. Более тысячи детей - со спинальной мышечной атрофией.

С ней борется и 12-летний Карим. Мальчик не может ходить, у него сильно искривлён позвоночник, разрушились кости и суставы, сместились органы. Несмотря ни на что, Карим хорошо учится, мечтает поступить в вуз на IT-специальность и написать книгу. Сейчас Карим получает дорогостоящее лекарство, которое останавливает развитие болезни.

"И силы появились, сейчас и сидеть может. Много улучшений пошло: координация, руки стали крепче, мог держать стакан с водой и пить, мог сам кушать. Но сейчас из-за коляски надо все менять, чтобы под него подстроить. Главное, что есть лечение и оно не ухудшает, а улучшает", - говорит мама Карима Саида Мухоммад-Назир.
 

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Фонд Круг Добра
Фонд Круг Добра
Фонд Круг Добра
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