На Красной площади продолжается фестиваль "Спасская башня"

Зрителей ждет яркое и незабываемое шоу

Лучшие музыкальные коллективы из разных стран - в самом сердце нашей столицы. Международный фестиваль "Спасская башня" продолжает удивлять зрителей. На брусчатку на Красной площади вышли участники из Венесуэлы, Египта, Индии.

Зажигательные, яркие, экстравагантные: и не подумаешь, что новички на "Спасской башне", и преодолели девять тысяч километров. Большой военный оркестр Вооруженных сил Венесуэлы на фестивале впервые. Музыка, марши, говорят, - это неотъемлемая часть их военной службы.

"Мы исполняем традиционные венесуэльские песни, они собраны с разных регионов нашей страны. И мы счастливы таким образом представить Венесуэлу в Москве", - говорит руководитель Большого военного оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Мэкси Хоэль Кинтеро Ринкон.

В этом оркестре - только лучшие музыканты, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска, а также нацгвардию. А прекрасная танцовщица Фрэнсис - сержант, служит в милиции.

"Работа - важная часть нашей жизни. А вместе с оркестром у нас есть возможность путешествовать по всему миру. И здесь, в Москве, мы наслаждаемся буквально каждым днем фестиваля. Кремль - одно из самых красивых мест, которые я видела", - говорит Фрэнсис Аймара Асканио, сержант, танцовщица Большого военного оркестра Вооруженных сил Венесуэлы.

Рота почётного караула Вооруженных сил Республики Беларусь неоднократно участвовала в "Спасской башне". У них свои давние поклонники, которые с удовольствием следят за каждым стремительным движением рук. Трудно не узнать и других постоянных участников фестиваля - военно-симфонический оркестр Египта. У себя на родине они выступают на самых важных государственных церемониях, участвовали и в таких событиях, как перевозка мумий фараона в Национальный музей египетской цивилизации, открывали аллею сфинксов в Луксоре. Яркие костюмы представителей Индии можно разглядывать часами - кропотливая ручная работа! Невероятная конструкция, которую участницы коллектива носят на голове, - совсем не тяжелая.

"Внутри находится лампа, она светится во время выступления. Но в целом они довольно легкие, девушки совершенно не чувствуют их вес. Это часть национального костюма. Мы - коллектив из южной Индии. И исполняем популярные именно там народные и ритуальные танцы", - говорит Чайтанья Правинчандра Даве, директор художественного коллектива Panghat.

И после концерта ни публика, ни музыканты не спешат расставаться. Начинается настоящий карнавал! Танцевать вместе с прекрасными гостями из Венесуэлы зрители готовы кажется всю ночь. И уже на бис душевно, до слёз на Красной площади обязательно прозвучит "Катюша" в исполнении музыкантов из Египта.

Впереди еще фактически половина фестиваля. А как всегда эффектную и яркую церемонию закрытия "Спасской башни" можно будет увидеть на нашем канале 4 сентября.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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