Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Елизаветы Толстокорой

У девочки врождённая хромосомная патология

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Лизы Толстокорой.

За прошедшие сутки удалось собрать почти полтора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё 3 миллиона 600 тысяч. У Лизы острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии, но болезнь вернулась. Теперь нужна срочная пересадка костного мозга, а сразу после операции - дорогостоящая иммунная терапия. У семьи таких денег нет.

Мы продолжаем помогать Лизе все вместе. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Елизаветы Толстокорой, программа 1468

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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