ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

11:11
  • среда
  • 31 августа 2022

Все зависит от пожеланий родных и близких

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия на похоронах главы государства Владимира Путина.
Отец перестройки: чем запомнится Михаил Горбачев

Решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принималось, поэтому пока сложно что-то сказать об участии Путина, отметили в Кремле.

"Пока сложно сказать, как будет проходить процедура похорон, все зависит от пожеланий родных и близких", - сказал Песков.

Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы первый и последний президент СССР много болел. Политика похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фото Михаила Горбачева
Фото Михаила Горбачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.