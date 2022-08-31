Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

Все зависит от пожеланий родных и близких

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия на похоронах главы государства Владимира Путина.

Решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принималось, поэтому пока сложно что-то сказать об участии Путина, отметили в Кремле.

"Пока сложно сказать, как будет проходить процедура похорон, все зависит от пожеланий родных и близких", - сказал Песков.

Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы первый и последний президент СССР много болел. Политика похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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