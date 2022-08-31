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Кремль назвал допустимый формат переговоров по ДСНВ

11:39
  • среда
  • 31 августа 2022

Дипломаты ведут работу по этому вопросу

Возобновление переговоров по Договору о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США должно проходить без каких-либо одолжений. Такое заявление в среду, 31 августа, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия и США могут остаться без ДСНВ

Как заявил официальный представитель Кремля, дипломаты обеих стран проводят работу на этом треке.

При этом Песков подтвердил, что пока каких-либо существенных подвижек в направлении возобновления переговоров по ДСНВ нет, сообщает ТАСС.

Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс ранее заявила, что в настоящий момент Вашингтон и Москва не ведут переговоры по выработке соглашения на замену СНВ-3. Однако она выразила надежду на то, что переговоры все же состоятся в будущем.

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