В России с коронавирусом госпитализировали 4232 человека

Скончались 92 пациента

За сутки в России госпитализированы 4232 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 31 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 46321 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 39054 человека, скончались 92 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 8518 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 359. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3247 человек, в Московской области – 2136.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19528969 случаев заболевания, зарегистрировано 384346 летальных исходов.

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