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Минпросвещения запретило мобильные телефоны на уроках в школах

11:55
  • среда
  • 31 августа 2022

Пользоваться гаджетом можно только на перемене

С начала нового учебного года на уроках в российских школах будет запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Соответствующее решение вынесло министерство просвещения России. Правила начинают действовать с 1 сентября 2022 года.

У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.

Пообщаться с родителями и друзьями через телефон можно будет на перемене. В случае какого-либо происшествия на уроке, если надо будет позвонить родителям, школьникам следует обратиться к учителю.

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