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Песков отметил повышение эффективности борьбы с лесными пожарами

12:02
  • среда
  • 31 августа 2022

Таких пожаров в стране стало меньше

Эффективность борьбы с лесными пожарами в России повышается, таких возгораний в 2022 году стало значительно меньше. Об этом в среду, 31 августа, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Лесные пожары продолжают бушевать в нескольких регионах России

По словам представителя Кремля, хотя "мы недавно горели сильно" и "кто-то мог нюхать дым в центре Москвы", однако "пожаров было значительно меньше".

Песков заявил, что "все-таки эффективность борьбы с этими пожарами, природными явлениями повышается, принимаются меры необходимые", сообщает ТАСС.

24 августа президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами. Глава государства напомнил, что аномально жаркая погода привела природным пожарам. Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и другие факторы практически по всему континенту идет сложно, требуя привлечения масштабных ресурсов.

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